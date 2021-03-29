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Тренер Нэйтана Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира

Тренер Нэйтана Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, прокомментировал победу подопечного на чемпионате мира в Стокгольме. Чен в третий раз подряд выиграл ЧМ: до этого он первенствовал на турнирах в Милане (2018 год) и Сайтаме (2019 год).

«Первые два дня Нэйтан тренировался очень хорошо. А потом пошёл нервяк. Но я примерно понимаю, что случилось, так как уже больше десяти лет работаю с Ченом, хорошо его изучил и смею думать, что неплохо знаю спорт.

Это произошло по одной простой причине: Нэйтан давно не видел соперников. Это не слишком важный фактор, в конце концов, друг друга не видели почти все фигуристы, просто Чен слишком долго был непобедим. После Олимпийских игр в Пхёнчхане он не проиграл ни одного старта, а это, хотим мы того, или нет, накладывает определённый груз на человека — появляется совсем другая ответственность», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

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