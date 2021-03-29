Тренер Нэйтана Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира

Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, прокомментировал победу подопечного на чемпионате мира в Стокгольме. Чен в третий раз подряд выиграл ЧМ: до этого он первенствовал на турнирах в Милане (2018 год) и Сайтаме (2019 год).
«Первые два дня Нэйтан тренировался очень хорошо. А потом пошёл нервяк. Но я примерно понимаю, что случилось, так как уже больше десяти лет работаю с Ченом, хорошо его изучил и смею думать, что неплохо знаю спорт.
Это произошло по одной простой причине: Нэйтан давно не видел соперников. Это не слишком важный фактор, в конце концов, друг друга не видели почти все фигуристы, просто Чен слишком долго был непобедим. После Олимпийских игр в Пхёнчхане он не проиграл ни одного старта, а это, хотим мы того, или нет, накладывает определённый груз на человека — появляется совсем другая ответственность», — цитирует Арутюняна «RT на русском».
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 марта 2021
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
09:14
-
09:07
-
08:49
-
08:35
-
08:28
-
08:19
-
04:51
-
04:38
-
04:28
-
04:21
-
04:14
-
04:07
-
01:03
-
00:27
-
00:17
-
00:07
- 28 марта 2021
-
23:18
-
23:07
-
22:54
-
22:37
-
21:10
-
20:45
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
17:52
-
17:39