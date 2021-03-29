Виктория Буцаева — об Александре Трусовой: восхищаешься тем, что эта девочка делает

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала выступление россиянок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Российские фигуристки заняли весь пьедестал: золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

«Хочется поздравить девчонок, их тренеров. Они распределяли места между собой, это была уже внутрикомандная борьба. Я бы сказала, что они были на голову выше соперниц из других стран. Мы не знаем всех нюансов, связанных с подготовкой. Но Ане Щербаковой было нелегко. Нервное напряжение тоже присутствовало. Каждая из наших спортсменок понимала, что способна бороться за золото. Это тоже могло повлиять.



Но они в любом случае справились. Даже совершая ошибки, боролись до конца, доделали все элементы. Каскад тройной лутц – тройной риттбергер Щербаковой в конце программы очень дорогого стоит. Второй аксель Лизы Туктамышевой, ещё и выполненный со сложного захода, тоже показателен. Всё это говорит о том, что они выкладывались на сто процентов, показывали всё, на что способны.

Думаю, тренеры не просто так поставили пять четверных в программу Трусовой, и не просто так у Саши было желание делать именно столько прыжков. На тренировках она выкатывает эту программу, именно в целиковых прокатах. И на прогоне произвольной в Стокгольме Трусова исполнила все эти прыжки. Почему не получается на соревнованиях, сложно судить. Возможно, дело в психологии. Но тут, наверное, восхищаешься тем, что вообще эта девочка делает. Да, были допущены технические ошибки. Это другой вопрос. Но она единственная одиночница в мире, которая пытается. Так почему не пробовать?!» — цитирует Буцаеву «Российская газета».