Фигуристка Павлюченко заболела мононуклеозом

Двукратный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в парном катании Дарья Павлюченко, выступающая в дуэте с Денисом Ходыкиным, заболела мононуклеозом и в данный момент проходит лечение. Об этом сообщил тренер фигуристов Сергей Доброскоков.
«У неё мононуклеоз. Это когда организм ослаблен и даёт сбой в системе, увеличивается селезёнка в размерах. Есть такой вирус в организме, который при больших нагрузках и нервных переживаниях срабатывает как триггер. Теперь нужно привести её в норму, а это порядка двух-трёх месяцев лечения. Вылечится — и пара будет готовиться к новому сезону.
Лечение Даша проходит дома, а Денис тренируется по полной программе, исполняет все тройные. Нас ожидает олимпийский год, и мы намерены бороться в нём», — цитирует Доброскокова «Р-Спорт».
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