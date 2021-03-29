Хореограф Тутберидзе назвал отличительные черты Анны Щербаковой

Российский хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поделился мнением о чемпионке мира 2021 года Анне Щербаковой.

«Эта девочка всегда отличалась своей координацией и какой-то внутренней природной грацией. То, что даётся многим с трудом, она, как правило, изучает очень быстро. Таких людей я называю «думающий спортсмен». То, что она плюс-старт, уже все поняли. Да, это характер. Вот за такой принцессой на горошине скрывается такой рыцарь в доспехах, без страха и упрёка.

Думаю, то, что она пережила в этом совсем непростом сезоне, раскрыло её настоящий сильный характер. Знаете, это как на войне — сильные качества проявляются именно в экстремальных условиях: или ты сражаешься до конца, или бежишь, бросив оружие, или сдаёшься. В данном случае эта девочка — просто герой», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

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