Хореограф Тутберидзе: делать больше 3 четверных в прокате просто опасно. Да и нужно ли?

Российский хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказал мнение, что фигуристкам не стоит включать в произвольную программу больше трёх четверных прыжков.
Напомним, Александра Трусова, которая ранее тренировалась у Тутберидзе, включила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме, но упала с двух из них. Спортсменка завоевала бронзовую медаль.
«Без элементов ультра-си никак не обойтись. Если спортсмен во всех планах готов делать три квада, и красота программы не страдает, то, конечно нужно делать. Но я думаю, что больше трёх уже просто опасно, да и нужно ли? Чем больше квадов, тем больше риск упасть, а это отражается на баллах. Лучше прыгнуть самый сложный каскад, что нам и продемонстрировала Анна (Щербакова. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».
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