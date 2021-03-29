«Я бы под землю провалилась!» Бечке жёстко раскритиковала Бойкову за слова в адрес тренера

Серебряный призёр Олимпийских игр Елена Бечке жёстко раскритиковала Александру Бойкову за реакцию на итоговое расположение мест в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. После выставления оценок Бойкова обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с обидой в голосе, имея в виду пару Анастасия Мишина – Александр Галлямов: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

«Грубая фраза Бойковой в сторону Москвиной? Я бы под землю провалилась! Если бы я так сказала в сторону своего тренера в прямом эфире, когда весь мир это смотрит… Когда проявляешь неуважение к такому человеку, как Тамара Москвина… Да к любому тренеру. Это очень постыдный поступок. Это будет преследовать её всю карьеру. Никто не неё уже не посмотрит теми же глазами. Она сказала: «Теперь у вас есть чемпионы, но не мы».

Но чья это вина? Это не вина Тамары, не вина Минчука. Это не вина кого-то другого, только её. Может, партнёр тоже где-то ошибся на выбросе, потому что элементы выполняют двое, но тройной прыжок — это на сто процентов вина партнёрши. Я всех люблю, у всех разные характеры. Но, когда я смотрела Бойкову и Козловского, они выглядели суперуверенно, а это граничит с самоуверенностью. Я бы никогда не сказала Мишкутёнок и Дмитриеву: «В очередь!» (так сказал Козловский после победы на этапе Гран-при в Москве. — Прим. «Чемпионата») Я много раз была расстроена, когда думала, что мы должны были побеждать, но не выигрывали. Но было и много случаев, когда нам отдавали победу, хотя мы этого не заслуживали. Это спорт.

Неважно, что происходит, ты должен сохранять уважение, самоконтроль. Тебе не пять лет, а 19-20. Ты должен учиться, как обращаться с остальными с уважением. Уходишь оттуда — и можешь делать за закрытыми дверями что угодно. Александра ещё и бросила бейджик в партнёра, потом ещё были разные вещи. Забавный момент — слышала, что в российской трансляции этот эпизод удалили, поскольку россиянам не надо видеть такое дурное поведение. Россияне обожают Татьяну Москвину, она герой, национальная героиня. Она чудесна, с какой стороны на неё ни посмотри. Так что, думаю, Бойкова будет об этом жалеть очень-очень долго. Я даже не знаю, что будет дальше. Я не посмела спросить у Тамары, как она себя чувствует, но могу себе представить. Ей наверняка стыдно, но она не будет этого показывать. Она вернулась домой, и сейчас все должны успокоиться.

Эмоции до сих пор бьют ключом. Мишина и Галлямов на седьмом небе от счастья, и Тамара должна будет следить за их поведением. Они не должны вести себя в стиле «теперь мы впереди вас». Такое поведение нельзя допускать. Но я думаю, что, если подобное и будет происходить, Тамара найдёт способ, как успокоить обстановку», — сказала Бечке в интервью каналу The Skating Lesson.

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