Елизавета Туктамышева рассказала, почему заплакала после объявления оценок на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему она заплакала после объявления оценок на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка завоевала серебряную медаль.

«Я подумала, что с падением с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая мощная реакция получилась. Да, была небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но я думала тогда, что себя подвела и никогда себе этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, была безумно счастлива», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.

«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и о всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!