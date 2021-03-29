Елизавета Туктамышева рассказала, почему заплакала после объявления оценок на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему она заплакала после объявления оценок на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка завоевала серебряную медаль.
«Я подумала, что с падением с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая мощная реакция получилась. Да, была небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но я думала тогда, что себя подвела и никогда себе этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, была безумно счастлива», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и о всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 марта 2021
-
13:44
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:07
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
09:14
-
09:07
-
08:49
-
08:35
-
08:28
-
08:19
-
04:51
-
04:38
-
04:28
-
04:21
-
04:14
-
04:07
-
01:03
-
00:27
-
00:17
-
00:07
- 28 марта 2021
-
23:18
-
23:07
-
22:54
-
22:37