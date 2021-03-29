«Не пришлось бы решать вопрос с доставкой её мамы». Гендиректор ФФККР — о Трусовой

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отсутствие Александры Трусовой в заявке сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Напомним, ранее Трусова заявила, что больше никуда не поедет без своей мамы. Когана спросили, пришлось бы решать вопрос с доставкой мамы Трусовой в Японию, если бы Александра попала в состав.

«Не пришлось бы решать вопрос с доставкой её мамы. Существуют абсолютно жёсткие принципы допуска в соответствии с теми антиковидными мерами, которые предпринимает ISU. На командном чемпионате мира будет такой же ограниченный состав тренеров, чьи спортсмены будут там участвовать, как и на чемпионате мира. Всё одинаково. Всё жестко», — цитирует Когана «Спорт день за днём».



Александра Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира

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