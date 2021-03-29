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Сборная Франции объявила состав на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная Франции объявила состав на командный ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Федерация фигурного катания на коньках Франции на своей странице в «Твиттере» объявила состав на командный чемпионат мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Каждая команда включает в себя двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одну спортивную и одну танцевальную пару.

Состав сборной Франции на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Женщины — Леа Серна, Майя Маццара
Мужчины — Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа
Спортивная пара — Клео Хамон/Денис Стрекалин.
Танцевальный дуэт — Аделина Галявьева/ Луи Торон

Командный чемпионат мира пройдёт в седьмой раз. За всё время проведения чемпионатов в нём приняли участие семь сборных. Это Италия, Канада, КНР, Россия, США, Франция и Япония. Четыре раза побеждали американские фигуристы, дважды — японские спортсмены.

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