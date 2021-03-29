Сборная Франции объявила состав на командный ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках Франции на своей странице в «Твиттере» объявила состав на командный чемпионат мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Каждая команда включает в себя двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одну спортивную и одну танцевальную пару.
Состав сборной Франции на командный чемпионат мира по фигурному катанию
Женщины — Леа Серна, Майя Маццара
Мужчины — Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа
Спортивная пара — Клео Хамон/Денис Стрекалин.
Танцевальный дуэт — Аделина Галявьева/ Луи Торон
Командный чемпионат мира пройдёт в седьмой раз. За всё время проведения чемпионатов в нём приняли участие семь сборных. Это Италия, Канада, КНР, Россия, США, Франция и Япония. Четыре раза побеждали американские фигуристы, дважды — японские спортсмены.
- 29 марта 2021
-
19:16
-
18:07
-
15:09
-
15:07
-
13:44
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:07
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
09:14
-
09:07
-
08:49
-
08:35
-
08:28
-
08:19
-
04:51
-
04:38
-
04:28
-
04:21
-
04:14
-
04:07
-
01:03
-
00:27
-
00:17
-
00:07