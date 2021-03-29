Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира

«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира в Стокгольме не повлияет на её дальнейшие цели.

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам.

Тем более после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить.

Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада — из них и складываются какие-то большие результаты», — цитирует Щербакову Sports.ru со ссылкой на Первый канал.

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.

«Там наверху всё видят». Поразительная история преодоления чемпионки мира Щербаковой
Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021