«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира в Стокгольме не повлияет на её дальнейшие цели.
«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам.
Тем более после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить.
Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада — из них и складываются какие-то большие результаты», — цитирует Щербакову Sports.ru со ссылкой на Первый канал.
На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.
- 29 марта 2021
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