«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира в Стокгольме не повлияет на её дальнейшие цели.

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это совершенно никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно так же вернусь к тренировкам.

Тем более после этого чемпионата мира у меня ещё больше мотивации работать. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна, которые я хочу как можно быстрее исправить.

Ближайших целей много, они поменьше, чем Олимпиада — из них и складываются какие-то большие результаты», — цитирует Щербакову Sports.ru со ссылкой на Первый канал.

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.