Анна Щербакова поблагодарила подписчиков за все поздравления
Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила подписчиков за многочисленные поздравления с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и с днём рождения. 28 марта Щербаковой исполнилось 17 лет.
«Огромное спасибо всем за тёплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео.
P. S. А я уже дома, наконец-то встретилась с моей красоткой», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.
«Там наверху всё видят». Поразительная история преодоления чемпионки мира Щербаковой
Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.
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