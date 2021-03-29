Анна Щербакова поблагодарила подписчиков за все поздравления

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила подписчиков за многочисленные поздравления с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и с днём рождения. 28 марта Щербаковой исполнилось 17 лет.

«Огромное спасибо всем за тёплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео.

P. S. А я уже дома, наконец-то встретилась с моей красоткой», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзу завоевала Александра Трусова.