Ягудин: никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала учеников

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова победительницы Игр в Сочи в команде Екатерины Бобровой, которая заявила, что тренер Этери Тутберидзе может унижать человека, считая, что это во благо.

«Екатерина Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она априори не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Не ей судить ту методику, по которой работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина Боброва взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон. Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Глейхенгауз, и Мишин, и Москвина, и Жулин, и Тарасова, и Свинин, и Давыдов и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!» — приводит слова Ягудина «Спорт-экспресс».