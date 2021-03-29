Рудковская: хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская, ответила Алексею Ягудину, который ранее отреагировал на ошибку одного из спортивных сайтов, представившего Рудковскую его супругой.

«Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место», — подписал Ягудин скриншот содержащей ошибку новости.

«На месте Ягудина я ответила бы также, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даёшься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени всё это читать. У меня вот нет ни времени, ни желания обращать внимание на тот хайп, который сейчас так приветствуется в СМИ про любого известного человека. Пишут все и без разбора! Сейчас каждый суслик — агроном, любой блогер без высшего образования — журналист, поэтому хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо! (смеётся)», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».