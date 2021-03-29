Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Рудковская: хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе

Рудковская: хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская, ответила Алексею Ягудину, который ранее отреагировал на ошибку одного из спортивных сайтов, представившего Рудковскую его супругой.

«Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место», — подписал Ягудин скриншот содержащей ошибку новости.

«На месте Ягудина я ответила бы также, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даёшься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени всё это читать. У меня вот нет ни времени, ни желания обращать внимание на тот хайп, который сейчас так приветствуется в СМИ про любого известного человека. Пишут все и без разбора! Сейчас каждый суслик — агроном, любой блогер без высшего образования — журналист, поэтому хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо! (смеётся)», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

«Хочется помочь, ведь Саша пропадёт». Как фигуристка Трусова лишает себя шанса на величие
Гусарская тактика Русской ракеты бессильна против холодного расчёта учениц Тутберидзе. А ведь Александра может побеждать уже сейчас.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021