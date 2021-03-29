Глава «Самбо-70»: пока не поздно, пусть Трусова возвращается к Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова продюсера Яны Рудковской, которая, отвечая олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину, заявила: «Хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе».

Ранее один из спортивных сайтов по ошибке назвал Рудковскую супругой Ягудина, а Алексей сыронизировал, что ему такого не нужно.

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко — смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно чётко. Трусову подготовила Тутберидзе, и, пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».