«Это лучше, чем сидеть в Москве и ничего не делать». Ягудин поделился эмоциями о ЧМ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Крутой чемпионат мира! Это лучше, чем сидеть в Москве и ничего не делать, хоть и без зрителей. Я помню, когда выступал, ещё до выхода на лёд, понимал, какое давление на тебя оказывает публика.
Неважно, что не было символики, — все прекрасно знают, кто из какой страны.
Пусть мы все знали возможности Ани Щербаковой, до ЧМ никому не было очевидно, что она станет чемпионкой. В спорте нет слова «очевидно». Любая техническая деталь может разрушить всё», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Золотые медали завоевали спортивная пара Александр Галлямов — Анастасия Мишина, Анна Щербакова в женском одиночном разряде, а также Виктория Синицина — Никита Кацалапов в танцах на льду. Серебряную медаль в копилку сборной привезла Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова, а также спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
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