Щербакова об отсутствии гимна и флага: все и так понимают, откуда мы, мы всем всё показали

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме, рассказала о своих впечатлениях от отсутствия зрителей на трибунах и гимна России на церемонии награждения.

«Я очень люблю выступать со зрителями. Они мне придают энергию. Мне было одиноко кататься без них. Но для меня это был первый чемпионат мира, поэтому это особо не повлияло на эмоции, которые я испытывала.

Нельзя было снять маску на пьедестале, но я забыла про это. Я забыла про всё вокруг, главное — медаль. Переживала, что церемония награждения проходила без гимна. Ты очень гордишься. Ждёшь, что поднимется флаг и будет играть гимн. Но все и так понимают, откуда мы. Мы всем всё показали», — сказал Щербакова в эфире Первого канала.