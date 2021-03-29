Глейхенгауз: когда фигуристы сидят в масках, задыхаясь после проката, это уже перебор

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, что команда Этери Тутберидзе, в которую он входит, делала всё ради победы Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Мы знали, что мы делаем всё возможное, чтобы победить. Говорила ли Этери: «Выиграй или не возвращайся»? Если не выиграли, вместе не вернулись бы (улыбается).

Мы знали, что мы делаем всё для того, чтобы такой триумф состоялся. Если ты не реализовался как спортсмен, то хочешь реализоваться как тренер. Все свои амбиции, которые были, ты пытаешься вложить в своих учеников. После одной победы спортсмена ты не можешь сказать, что всего добился. Как только мы насладились победой Анны, через два часа начали думать, что следующий сезон — самый сложный. Нужно работать дальше», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Также Глейхенгауз прокомментировал строгие правила безопасности в условиях пандемии коронавируса, действовавшие на чемпионате мира.

«Я спокойно отношусь ко всем ковидным правилам. Но когда они сидят в зоне Kiss&Cry, задыхаясь после проката, это уже перебор. Обидно, что на награждении спортсмены были обязаны стоять в масках, но главное — они стояли на пьедестале. В прошлом году, находясь на пике формы, с полными ожиданиями от чемпионата мира, мы остались без него», — сказал тренер.