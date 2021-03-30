Щербакова: очень благодарна Тутберидзе за то, что она для меня делает
Российская фигуристка Анна Щербакова, выигравшая свой первый взрослый чемпионат мира, поблагодарила тренера, а также призналась, что пока не определилась, чем хотела бы заниматься по окончании карьеры.
«Фигурное катание в России очень стремительно набирало обороты всё это время. У нас очень серьёзная конкуренция внутри страны. Чемпионат России иногда сложнее, чем чемпионат мира. Эта конкуренция подстёгивает нас.
Что касается отношений с Этери Георгиевной, то я очень благодарна ей за то, что она для меня делает.
Я не нашла чего-то, что меня привлекает так же, как фигурное катание. Поэтому не могу представить, что я буду делать после завершения карьеры. Я думаю только о фигурном катании», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
«Корона не вырастет». Анна Щербакова — о целях после победы на чемпионате мира
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