Жулин: Синицина и Кацалапов шли через тернии к звёздам

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин рассказал о прогрессе своих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, завоевавших золотые медали в танцах на льду на первенстве планеты в Стокгольме.
«У ребят не сразу всё получалось. Вика с Никитой шли через тернии к звёздам. Начиная с прошлого года, у них пошли золотые медали: чемпионат Европы, теперь — чемпионат мира. Я очень за них рад. Они всегда выполняют всё, что я говорю, с ними очень комфортно работать», — сказал Жулин в эфире Первого канала.
Синицина и Кацалапов начали выступать вместе после Олимпийских игр в Сочи, где Никита в дуэте с Еленой Ильиных завоевал бронзовую медаль. С сезона-2017/2018 Синицина и Кацалапов тренируются под руководством Жулина. На чемпионате мира — 2019 стали серебряными призёрами и выиграли чемпионат Европы — 2020.
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