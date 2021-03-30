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Кацалапов: у нашей с Синициной пары всё только начинается

Кацалапов: у нашей с Синициной пары всё только начинается
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о дальнейших планах.

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира.

«У нашей пары всё только начинается. В следующем году будет Олимпиада и самый важный сезон в нашей жизни. Мы очень хотим туда поехать.

Фигурное катание с нами надолго. После профессионального спорта хотел бы попробовать ставить программы, потренировать. Вдруг получится?» — сказал Кацалапов в эфире Первого канала.

Синицина и Кацалапов начали выступать вместе после Олимпийских игр в Сочи, где Никита в дуэте с Еленой Ильиных завоевал бронзовую медаль. С сезона-2017/2018 Синицина и Кацалапов тренируются под руководством Александра Жулина. На чемпионате мира – 2019 стали серебряными призёрами и выиграли чемпионат Европы – 2020.

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