Кацалапов: у нашей с Синициной пары всё только начинается

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о дальнейших планах.

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира.

«У нашей пары всё только начинается. В следующем году будет Олимпиада и самый важный сезон в нашей жизни. Мы очень хотим туда поехать.

Фигурное катание с нами надолго. После профессионального спорта хотел бы попробовать ставить программы, потренировать. Вдруг получится?» — сказал Кацалапов в эфире Первого канала.

Синицина и Кацалапов начали выступать вместе после Олимпийских игр в Сочи, где Никита в дуэте с Еленой Ильиных завоевал бронзовую медаль. С сезона-2017/2018 Синицина и Кацалапов тренируются под руководством Александра Жулина. На чемпионате мира – 2019 стали серебряными призёрами и выиграли чемпионат Европы – 2020.