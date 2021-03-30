Трусова о переходе от Тутберидзе к Плющенко: считаю, что я во многом стала лучше
Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о правильности перехода из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Я считаю, что всё в моей жизни я сделала правильно. Я всё равно учусь чему-то новому везде. Я очень рада. Мне нравится разное пробовать. Конечно, я считаю, что я во многом стала лучше. И в катании, и в прыжках. Надеюсь, что это не только мне так кажется», — сказала Трусова в эфире НТВ.
Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) Александра заняла третье место. Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.
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Гусарская тактика Русской ракеты бессильна против холодного расчёта учениц Тутберидзе. А ведь Александра может побеждать уже сейчас.
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