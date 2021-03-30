Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU, несмотря на золото чемпионата мира

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова заняла второе место в обновлённой версии рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). На первой строчке, как и прежде, располагается представительница Японии Рика Кихира, которая заняла лишь седьмое место на чемпионате мира.

Следующую пару составляют россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, которые на чемпионате мира завоевали серебро и бронзу соответственно.

Рейтинг одиночниц ISU (топ-10)

1. Рика Кихира (Япония) — 4196 баллов

2. Анна Щербакова (Россия) — 3726

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452

4. Александра Трусова (Россия) — 3396

5. Брэйди Теннелл (США) — 3203

6. Каори Сакамото (Япония) — 2927

7. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873

8. Алёна Косторная (Россия) — 2760

9. Алина Загитова (Россия) — 2666

10. Лим Юн Су (Республика Корея) — 2537.