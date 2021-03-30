Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU, несмотря на золото чемпионата мира

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова заняла второе место в обновлённой версии рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). На первой строчке, как и прежде, располагается представительница Японии Рика Кихира, которая заняла лишь седьмое место на чемпионате мира.
Следующую пару составляют россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, которые на чемпионате мира завоевали серебро и бронзу соответственно.
Рейтинг одиночниц ISU (топ-10)
1. Рика Кихира (Япония) — 4196 баллов
2. Анна Щербакова (Россия) — 3726
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452
4. Александра Трусова (Россия) — 3396
5. Брэйди Теннелл (США) — 3203
6. Каори Сакамото (Япония) — 2927
7. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873
8. Алёна Косторная (Россия) — 2760
9. Алина Загитова (Россия) — 2666
10. Лим Юн Су (Республика Корея) — 2537.
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