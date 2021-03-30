Елена Вайцеховская: зелёное платье Лизы Туктамышевой — сексуальное до неприличия

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась мнением об эффектном зелёном платье российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, в котором та приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Стокгольме.

«Зелёное платье Лизы Туктамышевой для показательных выступлений — сексуальное до неприличия, сияющее до рези в глазах, обтягивающее до такой степени, что в соревнованиях оно мешало бы кататься. Но оно очень подходит Лизе. Потому что позволить себе в фигурном катании абсолютно всё, оставаясь при этом королевой, способна только она. И зелёное платье лишний раз подтверждает это.

Елизавета Туктамышева. Лизон. Туктик. Императрица. По-моему, тут вообще ничего не нужно объяснять. Достаточно ещё раз посмотреть обе программы из Стокгольма, потерять дар речи и, не сдерживая слёз, понаблюдать за тем, как фигуристке вручают большую серебряную медаль.

Не уходи, Лиза! Ты даже не представляешь, как нужна женскому фигурному катанию. Ты даёшь ему шанс...» — написала Вайцеховская в своей статье на сайте «RT на русском».