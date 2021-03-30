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Жена Плющенко резко ответила директору «Самбо-70», который назвал её «полной дурой»

Жена Плющенко резко ответила директору «Самбо-70», который назвал её «полной дурой»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, ответила на оскорбление в свой адрес со стороны генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева. Ранее Лайшев назвал Рудковскую «полной дурой».

«Людей, которые пиарятся на моем имени, очень много! У меня два высших образования. Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы. Я знать не знаю, кто это, и, если честно, знать не хочу. Здоровья ему, и удачи, и барабан на шею!

А то, что этот товарищ — грубиян, мне сказали, это ни для кого не секрет. Если хочет меня оскорблять, я не против, и мне не привыкать к очередной войне. Пусть юбку только наденет! Мы тогда будем на равных! Учитывая его кинематографическое прошлое, как мне подсказывают тут, ему не привыкать», — цитирует Рудковскую Sport24.

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