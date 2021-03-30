«Вы прикалываетесь?» Ягудин отреагировал на конфликт главы «Самбо-70» и жены Плющенко
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на последний скандал в российском фигурном катании. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал продюсера Яну Рудковскую, жену двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, «полной дурой». Рудковская дала резкий ответ.
«Вы прикалываетесь? Прошли лишь сутки с чемпионата мира. Дайте хоть слегка передохнуть. И уж точно перебор с оскорблением. Фигурная „Санта-Барбара“ сезон-2021», — написал Ягудин в своём «инстаграме».
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Евгений Плющенко заблокировал Алексея Ягудина в «Инстаграме»
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