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Анна Щербакова сфотографировалась с шикарным букетом роз

Анна Щербакова сфотографировалась с шикарным букетом роз
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фото с шикарным букетом красных роз. 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой

На минувшей неделе Анна завоевала золото на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Щербакова уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной, несмотря на падение на четверном флипе, набрала необходимые баллы, чтобы сохранить лидерство по сумме двух программ. Для Анны, дебютировавшей на чемпионате мира, это первый международный титул. Ранее она три раза подряд побеждала на чемпионате России. Второе место на чемпионате мира заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.

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