Владимир Путин поздравил танцоров Синицину и Кацалапова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российскую пару в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 баллов.

Подопечные Александра Жулина через 12 лет вернули в Россию золото в танцах на льду. До этого лишь в 2009 году отечественные танцоры поднимались на высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.

«Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания. Такие триумфальные выступления созидают спортивную славу нашей страны. Молодцы!» — приводят слова из поздравления президента РИА Новости.

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Синицина и Кацалапов вернули России золото в танцах. Блестящее окончание чемпионата мира! Эту победу мы ждали 12 лет. Судьи обидели Степанову и Букина, но не лишили Россию триумфа.