Татьяна Тарасова отреагировала на рейтинг ISU, где Щербакова не смогла опередить Кихиру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.
«Я считаю, что нам не стоит обращать внимание на рейтинги, а стоит заниматься своим делом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Рейтинг одиночниц ISU (топ-10)
1. Рика Кихира (Япония) — 4196 баллов
2. Анна Щербакова (Россия) — 3726
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452
4. Александра Трусова (Россия) — 3396
5. Брэйди Теннелл (США) — 3203
6. Каори Сакамото (Япония) — 2927
7. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873
8. Алёна Косторная (Россия) — 2760
9. Алина Загитова (Россия) — 2666
10. Лим Юн Су (Республика Корея) — 2537.
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