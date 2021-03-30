Татьяна Тарасова отреагировала на рейтинг ISU, где Щербакова не смогла опередить Кихиру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я считаю, что нам не стоит обращать внимание на рейтинги, а стоит заниматься своим делом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Рейтинг одиночниц ISU (топ-10)

1. Рика Кихира (Япония) — 4196 баллов

2. Анна Щербакова (Россия) — 3726

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452

4. Александра Трусова (Россия) — 3396

5. Брэйди Теннелл (США) — 3203

6. Каори Сакамото (Япония) — 2927

7. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873

8. Алёна Косторная (Россия) — 2760

9. Алина Загитова (Россия) — 2666

10. Лим Юн Су (Республика Корея) — 2537.