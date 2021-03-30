Ягудин: рейтинг не имеет никакого значения, Щербакова с золотой медалью. Всё, точка

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.
«Мне кажется, рейтинг не имеет никакого значения, имеют значение только результаты. Рейтинги, переходы, промежуточные баллы на турнирах, сравнения технического контента, сравнение баллов, полученных за Cup of Russia или национальные первенства, — всё это никому не нужные цифры. Главное — это та медаль, с которой ты уезжаешь с соревнования или турнира. У Щербаковой золотая медаль чемпионата мира. Всё. Точка.
Даже не то что не нужные цифры, просто вся эта информация ни на что не влияет. Повторюсь, результатом являются лишь медали и места, завоёванные спортсменами», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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