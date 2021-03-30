Тамара Москвина — Анне Щербаковой: переходи в парное катание. С мальчиком кататься веселее

Заслуженный тренер России Тамара Москвина предложила чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой перейти в парное катание.

«Если надоест одиночное катание — переходи в парное. С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, есть с кем поулыбаться. Он тебя всегда берёт на ручки, бросает в воздух, носит, ну иногда «выбрасывает». Но ты и сама приземляешься здорово. Подумай об этом», — рассказала Москвина в эфире Первого канала, обращаясь к Щербаковой.

Щербакова ответила, что пока не представляет себя в парном катании, несмотря на такое предложение.

Помимо золота чемпионата мира на счету Щербаковой три победы на чемпионате России, также она становилась серебряным призёром чемпионата Европы.

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