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Этери Тутберидзе зарегистрировала ООО «Тим Тутберидзе»

Этери Тутберидзе зарегистрировала ООО «Тим Тутберидзе»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью под названием «Тим Тутберидзе».

ООО «Тим Тутберидзе» зарегистрировано в Москве, учредителем и генеральным директором является Этери Тутберидзе, уставной капитал — 10 тыс. руб.

Тутберидзе — один из наиболее успешных тренеров в фигурном катании. Она подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

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