Александра Трусова — о чемпионате мира: спасибо Плющенко, что был со мной все 10 дней

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прошедшего в Стокгольме чемпионата мира. Спортсменка занимала 12-е место после короткой программы, но в итоге завоевала бронзу.

«Закончился чемпионат мира, который мы ждали два года. Спасибо за то, что он был! Спасибо организаторам за то, что они в такое сложное время нашли возможность провести этот старт, который был необходим спортсменам.

Первый чемпионат мира в моей взрослой карьере. Не всё получилось, но это только начало. Спасибо тренерам за подготовку на протяжении всего сезона и к основному старту, за терпение и профессионализм. Спасибо Евгению Викторовичу Плющенко за то, что был со мной все 10 дней, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, который постоянно звонил и переживал у экрана телевизора, Сергею Андреевичу Алексееву, тренеру по ОФП, педагогам по хореографии Алексею Захарченко и Марине Акелькиной, а также Лазареву Сергею Владимировичу. Я была очень хорошо готова. Надеюсь, в следующий раз у меня получится собраться в нужное время, в нужном месте и показать всё, что я могу. Спасибо ребятам из школы «Ангелы Плющенко» за их пожелания. Отдельное спасибо за костюмы Анастасии Шведчиковой», — написала Трусова.

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Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, серебро завоевала Елизавету Туктамышева.

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