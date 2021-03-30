Александра Трусова обратилась к болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка обратилась к болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира в Стокгольме, где она завоевала бронзовую медаль.
«Как приятно быть снова дома! Чувство, что я дома, появилось ещё в аэропорту. Звучал гимн, нас встречали с флагами России. А когда я увидела лица своих болельщиков, поняла, как мне не хватало их на трибунах. Мои болельщики — самые лучшие. Спасибо Вам за внимание, тёплые слова, море цветов и замечательные подарки.
Спасибо, что Вы есть. Несмотря на ранний час, Вы устроили мне настоящий праздник. Спасибо моей семье за то, что в режиме онлайн пережили со мной каждую минуту. Огромное спасибо всем за поддержку!» — написала Трусова.
Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой
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