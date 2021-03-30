«Пишут, что я молодец». Глава «Самбо-70» объяснил жёсткие слова в адрес жены Плющенко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил резкие слова в адрес Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

Ранее Рудковская, комментируя ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего её женой Алексея Ягудина, заявила: «Хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе». В ответ на это Лайшев назвал её полной дурой.

«Меня тут развели на абсолютно ненужный разговор, написали, что я чуть ли не муж Этери Георгиевны и мы живём вместе. Возмущению не было предела! Уже коснулись моей семьи! Я влез вот в эту молодую кухню и стал объяснять, рассказывать… А так у нас всё отлично.

Рудковская же сказала, что я чуть ли не живу с Тутберидзе. Дураков много, а жизни мало. Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в её адрес. Но вот этой рекламы мне не нужно. Это нужно им, молодым, которые не умеют работать, а только воруют учеников друг у друга. Мы работаем каждый день и даём результат стране. Это самое главное», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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