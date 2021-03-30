Синицина — о Кацалапове: моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала, что по окончании чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) продолжает получать поздравления от болельщиков. Виктория также выразила благодарность тренерскому штабу и Кацалапову.
«До сих пор я получаю огромное количество прекрасных и добрых слов! Спасибо огромное. Но самое главное! Я хочу поблагодарить весь наш тренерский состав: Александра Жулина, Петра Дурнева, Дмитрия Ионова, Сергея Петухова, Алексея Ситникова. Спасибо. Хочется всех обнять.️ И самая главная моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек Никита Кацалапов.️ Никто даже не представляет сколько сил, эмоций и энергии Никита вкладывает в фигурное катание, в меня и всех людей вокруг! Спасибо», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».
В Стокгольме Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 баллов.
Подопечные Александра Жулина через 12 лет вернули в Россию золото в танцах на льду. До этого лишь в 2009 году отечественные танцоры поднимались на высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.
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