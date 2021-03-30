Туктамышева — Мишину и Прокофьевой: без преувеличений — без вас не было бы такой Лизы

24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную награду на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), поблагодарила своего наставника Алексея Мишина и хореографа Татьяну Прокофьеву.
«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот чемпионат мира состоялся, — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо, Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга.️ И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Елизавета на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
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