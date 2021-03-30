«Как всё начиналось». Александра Степанова показала детское фото

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместила две фотографии: детскую и недавнюю.



«Как всё начиналось — как всё продолжается», — подписала фото Степанова.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Степанова и Букин выиграли чемпионат России, но на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) они стали только пятыми. Александра и Иван допустили ошибку в ритмическом танце, после которого судьи поставили их на пятое место. Несмотря на блестящий прокат, за произвольный танец Степанова и Букин также получили от арбитров пятые оценки дня и не смогли подняться выше в турнирной таблице.



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