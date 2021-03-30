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Галлямов: если девочка думает, что партнёр — лишь подъёмный кран, ничего путного не выйдет

Галлямов: если девочка думает, что партнёр — лишь подъёмный кран, ничего путного не выйдет
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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21-летний российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал о необходимых качествах, которыми должна обладать партнёрша для работы в поддержке.

«Партнёрше нужно очень хорошо чувствовать равновесие и хорошо держать корпус… Девочка может быть совсем маленькой и лёгкой, но если она не напрягается и думает, что партнёр — это просто подъёмный кран, ничего путного не выйдет», — приводит слова Галлямова «RT на русском».

Напомним, Мишина и Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Фигуристы завоевали золотые медали на первом для себя чемпионате мира. Пара из Санкт-Петербурга, шедшая после короткой программы третьей, за произвольный прокат получила 151,8 балла и в сумме набрала 227,59.

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