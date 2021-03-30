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Анна Щербакова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

Анна Щербакова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Анна Щербакова станет гостьей шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщается на официальном сайте Первого канала. Выпуск выйдет в эфир в пятницу, 2 апреля, в 23:10 мск.

«В пятничном выпуске Анна Щербакова расскажет о своей победе на чемпионате мира по фигурному катанию», — говорится в описании к шоу.

Щербакова одержала победу в соревновании женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция). Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов. Серебряным призёром соревнований стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

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