«Спасибо за красоту в чистом виде». Подписчики оценили фото Туктамышевой в зелёном платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года, поделилась фотографиями в зелёном платье, в котором она выступала в Стокгольме (Швеция).

Фото доступны в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:

«Обожаю Вас».

«Лиза, спасибо Вам за красоту в чистом виде».

«Такая лёгкость в исполнении, это невероятно!»

«Роскошная».

«Красотка нереальная».

Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.

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