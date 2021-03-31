«Спасибо за красоту в чистом виде». Подписчики оценили фото Туктамышевой в зелёном платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года, поделилась фотографиями в зелёном платье, в котором она выступала в Стокгольме (Швеция).
Фото доступны в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Подписчики так оценили фотографии спортсменки:
«Обожаю Вас».
«Лиза, спасибо Вам за красоту в чистом виде».
«Такая лёгкость в исполнении, это невероятно!»
«Роскошная».
«Красотка нереальная».
Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.
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