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«Спасибо за красоту в чистом виде». Подписчики оценили фото Туктамышевой в зелёном платье

«Спасибо за красоту в чистом виде». Подписчики оценили фото Туктамышевой в зелёном платье
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года, поделилась фотографиями в зелёном платье, в котором она выступала в Стокгольме (Швеция).

Фото доступны в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:
«Обожаю Вас».
«Лиза, спасибо Вам за красоту в чистом виде».
«Такая лёгкость в исполнении, это невероятно!»
«Роскошная».
«Красотка нереальная».

Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.

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