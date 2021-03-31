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«Есть лодыри, которых надо чётко заставлять». Елена Бережная — о методах работы Тутберидзе

«Есть лодыри, которых надо чётко заставлять». Елена Бережная — о методах работы Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная оценила методы работы тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. Ранее другая чемпионка ОИ Екатерина Боброва заявила, что Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо.

«Считаю, что это всё наговоры. Крикнуть и заставить – это да. Девочки иногда хамят и наглеют. Нужно поставить молодую леди на место.

Должен ли ученик бояться тренера? Зачем? Уважать — да. На занятии тренер строгий, а в жизни совсем другой человек. Мягкий, добрый и пушистый. А на тренировке надо быть требовательным. Если надо, то прикрикнуть и заставить сделать.

Гладить по головке — никакого результата не будет. Есть лодыри, которых надо чётко заставлять. Но бить — это, конечно, нет», — цитирует Бережную «Спорт день за днём».

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