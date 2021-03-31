Сборная США определилась с составом на командный ЧМ по фигурному катанию в Японии

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония).
Состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию
Женщины — Карен Чен, Брэди Теннелл
Мужчины — Нэйтан Чен, Джейсон Браун
Спортивная пара — Алекса Книрим/Брендон Фрейзер
Танцевальный дуэт — Кейтлин Гавайек/Жан Люк Бейкер.
Командный чемпионат мира – 2021 — седьмые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев. Чемпионат в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осаке. За всё время проведения чемпионатов в нём приняли участие семь сборных. Это Италия, Канада, КНР, Россия, США, Франция и Япония. Четыре раза побеждали американские фигуристы, дважды — японские спортсмены.
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