Сборная США определилась с составом на командный ЧМ по фигурному катанию в Японии

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония).



Состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию



Женщины — Карен Чен, Брэди Теннелл

Мужчины — Нэйтан Чен, Джейсон Браун

Спортивная пара — Алекса Книрим/Брендон Фрейзер

Танцевальный дуэт — Кейтлин Гавайек/Жан Люк Бейкер.



Командный чемпионат мира – 2021 — седьмые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев. Чемпионат в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осаке. За всё время проведения чемпионатов в нём приняли участие семь сборных. Это Италия, Канада, КНР, Россия, США, Франция и Япония. Четыре раза побеждали американские фигуристы, дважды — японские спортсмены.

Япония объявила состав на командный чемпионат мира по фигурному катанию