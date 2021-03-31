Журналист из США заподозрил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов

Американский журналист, ведущий популярного подкаста в YouTube The Skating Lesson Дейв Лиз перед стартом чемпионатом мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) заявил, что, по его сведениям, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.
Соответствующие комментарии он разместил в выпуске с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.
«Не думаю, что кто-то обвиняет Щербакову лишь в том, что она худая. Есть другие основания полагать, что Анна не здорова. Например, её волосы и так далее.
Мне нравится её катание, но я искренне беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе и я не намерен за это просить прощения. Мы видели слишком много сломанных спортсменок, которых просто выбрасывали.
Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз.
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