«Козлы полные, кататься не умеют!» Глава «Самбо-70» отреагировал на обвинения американца

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова американского журналиста Дэйва Лиза, заподозрившего российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.

«Козлы полные! Если не умеют кататься, то пусть дальше так говорят», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) Лиз заявил, что, по его сведениям, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.



«Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к подкасту The Skating Lesson с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.