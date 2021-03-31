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«Козлы полные, кататься не умеют!» Глава «Самбо-70» отреагировал на обвинения американца

«Козлы полные, кататься не умеют!» Глава «Самбо-70» отреагировал на обвинения американца
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова американского журналиста Дэйва Лиза, заподозрившего российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.

«Козлы полные! Если не умеют кататься, то пусть дальше так говорят», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) Лиз заявил, что, по его сведениям, многие российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.

«Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз в комментариях к подкасту The Skating Lesson с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.

Журналист из США заподозрил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов
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