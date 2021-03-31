Илья Авербух — об обвинениях американского журналиста: бред какого-то идиота

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал высказывания американского журналиста Дэйва Лиза, заподозрившего российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.



«Надоело уже, не хочу комментировать этот бред. Какой-то идиот это написал, ну так и не надо повторять за ним, обращать на это внимание. Неинтересная тема, не надо её вообще трогать», — приводит слова Авербуха Газета.Ru.



Высказывание о применении многими российскими фигуристками блокаторов гормонов Лиз сделал перед стартом чемпионата мира — 2021 в Стокгольме (Швеция). По его словам, это ни для кого не является секретом.

На слова Дэйва Лиза уже отреагировал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.