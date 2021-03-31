Илья Авербух — об обвинениях американского журналиста: бред какого-то идиота
Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал высказывания американского журналиста Дэйва Лиза, заподозрившего российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.
«Надоело уже, не хочу комментировать этот бред. Какой-то идиот это написал, ну так и не надо повторять за ним, обращать на это внимание. Неинтересная тема, не надо её вообще трогать», — приводит слова Авербуха Газета.Ru.
Высказывание о применении многими российскими фигуристками блокаторов гормонов Лиз сделал перед стартом чемпионата мира — 2021 в Стокгольме (Швеция). По его словам, это ни для кого не является секретом.
На слова Дэйва Лиза уже отреагировал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Глава ФФККР отреагировал на обвинения в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов
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