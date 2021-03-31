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Слуцкая резко отреагировала на обвинения американца в адрес российских фигуристок

Слуцкая резко отреагировала на обвинения американца в адрес российских фигуристок
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на слова американского журналиста Дэйва Лиза, заподозрившего российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов.

«Думаю, данные слова сказаны от бессилия. Они не могут смириться с тем, что наши девчонки лучшие в мире. Даже в период пандемии они продолжают оставаться лучшими — именно по этой причине эти неприятные люди пытаются придумать различные способы вывести нас из себя. Это очень неприятно и низко со стороны взрослого мужчины.

На месте федерации я бы так просто это не оставила, надо разбираться на более серьёзном уровне. Наши представители должны отреагировать и жёстким способом поставить на место этих людей, чтобы им больше не хотелось открывать рот. Как я понимаю, есть ещё отголоски допинговых скандалов.

Стоит ли нашим подавать заявление в суд? К сожалению, не сильна в юриспруденции, но это прямая клевета. Данное высказывание порочит честь и достоинство как наших фигуристок, так и российского фигурного катания в целом. Если это можно подогнать под статью, то это должно быть наказуемо. Но уголовное дело — уже слишком», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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