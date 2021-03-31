«7 лет пролетели как один миг». Синицина показала милое видео с Кацалаповым

Российская фигуристка Виктория Синицина на своей странице в «Инстаграме» разместила новое видео с Никитой Кацалаповым, который является её партнёром в танцах на льду.

«7 лет пролетели как один миг. А эмоций столько, что в это время не вместить», — подписала видеозапись Синицина.

Видео можно посмотреть на странице Синициной в «Инстаграме».

В Стокгольме (Швеция) Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла.



Подопечные Александра Жулина через 12 лет вернули в Россию золото в танцах на льду. До этого лишь в 2009 году отечественные танцоры поднимались на высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.