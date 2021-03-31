«7 лет пролетели как один миг». Синицина показала милое видео с Кацалаповым

Российская фигуристка Виктория Синицина на своей странице в «Инстаграме» разместила новое видео с Никитой Кацалаповым, который является её партнёром в танцах на льду.
«7 лет пролетели как один миг. А эмоций столько, что в это время не вместить», — подписала видеозапись Синицина.
Видео можно посмотреть на странице Синициной в «Инстаграме».
В Стокгольме (Швеция) Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла.
Подопечные Александра Жулина через 12 лет вернули в Россию золото в танцах на льду. До этого лишь в 2009 году отечественные танцоры поднимались на высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.
- 31 марта 2021
-
21:01
-
19:49
-
19:25
-
18:48
-
18:38
-
18:24
-
18:06
-
17:35
-
17:32
-
17:10
-
14:25
-
12:25
-
11:57
-
10:21
-
09:26
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
00:31
- 30 марта 2021
-
23:55
-
23:33
-
22:59
-
21:43
-
20:55
-
19:53
-
17:45
-
16:28
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
15:27
-
14:40
-
14:20
-
14:03