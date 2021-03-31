Рудковская — Лайшеву: как говорит Путин: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко, ответила на оскорбление в свой адрес со стороны генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, разместив «сториз» на своей странице в «Инстаграме» соответствующее фото. Ранее Лайшев назвал Рудковскую «полной дурой».

«Вот этот мужчина, чиновник, назвал меня дурой! Устроил очередную провокацию в адрес моей семьи! Так вот, уважаемый, как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!» Здоровья вам, удачи и барабан на шею! Стыдно, что такие чиновники-хамы до сих пор где-то сидят и чем-то ещё руководят!» – подписала фото Рудковская.

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