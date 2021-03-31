Рудковская — Лайшеву: как говорит Путин: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко, ответила на оскорбление в свой адрес со стороны генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, разместив «сториз» на своей странице в «Инстаграме» соответствующее фото. Ранее Лайшев назвал Рудковскую «полной дурой».
«Вот этот мужчина, чиновник, назвал меня дурой! Устроил очередную провокацию в адрес моей семьи! Так вот, уважаемый, как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!» Здоровья вам, удачи и барабан на шею! Стыдно, что такие чиновники-хамы до сих пор где-то сидят и чем-то ещё руководят!» – подписала фото Рудковская.
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе
- 31 марта 2021
-
23:50
-
21:01
-
19:49
-
19:25
-
18:48
-
18:38
-
18:24
-
18:06
-
17:35
-
17:32
-
17:10
-
14:25
-
12:25
-
11:57
-
10:21
-
09:26
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
00:31
- 30 марта 2021
-
23:55
-
23:33
-
22:59
-
21:43
-
20:55
-
19:53
-
17:45
-
16:28
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
15:27
-
14:40
-
14:20