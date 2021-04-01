Жена Плющенко выступила с гневным заявлением в адрес главы «Самбо-70»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, ответила на оскорбление в свой адрес со стороны генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

Ранее Рудковская, комментируя ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего её женой Алексея Ягудина, заявила: «Хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе». В ответ на это Лайшев назвал её полной дурой.

«Я не знала, что, отвечая на шутку Ягудина, обсуждаю интимную жизнь некоего Лайшева, но каждый видит то, что хочет. Где он прочитал, что я сказала, что он живёт с Тутберидзе? В каком издании? Я даже не знала, кто вы, как выглядите, чтобы про вас что-то вообще говорить. Хочу лишь сказать, что все эти высказывания — чистой воды провокации!

Лайшев, очнитесь, я вам не жена, не любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Вы, видимо, плывя по реке жизни, берега попутали. Рассказываете в интервью, какой вы молодец, что оскорбили женщину. Как вам все звонят и говорят, что вы правильно сделали, что меня оскорбили!

Кто-нибудь объясните Лайшеву, что Трусову никто не крал, она не вещь, а живой человек. Перешла она в трансферное окно, а до этого пришла к Тутберидзе от нашего прекрасного тренера Александра Волкова со всеми тройными. Тогда Лайшев тоже её украл?!

Передайте этому педагогу, что, если он продолжит в том же духе в мой адрес, в адрес моей семьи, нашего клуба «Ангелы Плющенко» или хоть одного нашего спортсмена, я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального». Они с удовольствием поделятся со зрителями кухней «Хрустального», там, где он управляет и щёчки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте! И посыпятся скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!» — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

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