Александра Трусова назвала цели на олимпийский сезон

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие цели поставила перед собой на сезон-2021/2022. В 2022 году в Пекине (Китай) состоится зимняя Олимпиада.
«Цели на олимпийский сезон? Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый лёгкий квад — это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера — смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать.
Мне тяжелее выступать с лёгким контентом, чем со сложным. Цель у меня всегда одна: катать чисто. Но пока это удалось только на чемпионате России», — рассказала Трусова в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзу, уступив Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.
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